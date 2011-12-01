Азаров обещает лишить чиновников «существенной» части служебных авто

Правительство в скором времени примет меры по существенному сокращению числа служебных автомобилей чиновников.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе общения со своими респондентами в сети Facebook, сообщается на Правительственном портале.

«Скоро будут приняты меры по резкому сокращению числа служебных автомобилей чиновников, и сделано это будет ради серьезной экономии расходов на содержание аппарата органов управления», - написал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ поблагодарил всех своих респондентов, которые сообщают о попытках чиновников приобрести дорогостоящие автомобили. По всем таким сообщениям из Харькова, Житомира, Ривне, Донецка, отметил премьер, виновные чиновники понесли или понесут ответственность.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что дал указание Минэкономразвития отслеживать подобного рода информацию в «Вестнике государственных закупок», блокировать процедуры и информировать о таких фактах его лично.