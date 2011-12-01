Адвокат говорит, что Тимошенко нужна операция

Защита бывшего экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, апелляцию которой начал сегодня рассматривать Апелляционный суд Киева, заявляет о необходимости проведения ей операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебного заседания заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

«Согласно заключению специалистов, известных в Украине, в частности, согласно заключению члена-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, доктора медицинских наук профессора (Николая – УНИАН) ПОЛИЩУКА, специалиста нейрохирургии, Юлии Владимировне нужно на сегодняшний день оперативное вмешательство. Ни для кого не является секретом, что в условиях Киевского СИЗО провести операцию невозможно», - отметил он.

В частности, это обстоятельство указывается в ходатайстве защиты относительно необходимости освобождения Ю.ТИМОШЕНКО из-под стражи.

В то же время А.ПЛАХОТНЮК не сказал, какую именно операцию необходимо провести Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЁВА на прошлой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати из-за проблем со спиной.