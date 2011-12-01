Медведев говорит, что его подтолкнули сделать заявление по евроПРО

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заверяет, что его подтолкнули сделать заявление о мерах в ответ на развертывание системы противоракетной обороны в Европе, и оно не связано с выборами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Москве на встречи со своими сторонниками.

«Это заявление не носит какого-то тактического характера или тем более предвыборного характера, как некоторые представители оппозиции оценивают. Это выверенное заявление, и скажу Вам прямо - меня к нему по сути подтолкнули», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он заверил, что в последнее время неоднократно обсуждал с представителями НАТО вопрос создания общей системы безопасности на европейском континенте, включая противоракетную оборону.

Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что после саммита Россия-НАТО в Лиссабоне обсуждал эту тему с Президентом США Бараком ОБАМОЙ.

«Мы с ним уединились в небольшой комнате, я ему сказал: «Барак, пойми, нам придется на это (развертывание ПРО) отвечать, если вы в течение разумного срока не сделаете каких-то шагов навстречу РФ, если вы не дадите ответа на наши озабоченности. Та конфигурация европейской ПРО, которая предложена, она, по мнению всех наших военных специалистов, реально способна нанести ущерб стратегическому паритету, сложившемуся в мире, и тем отношениям, которые возникли в последнее время, включая договор об СНВ», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в ответ услышал «мы понимаем ваши озабоченности, мы будем стараться на них ответить, но никаких юридически обязующих документов мы подписывать не будем».

По словам Президента РФ, также был отвергнут российский вариант создания так называемой секторальной ПРО.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что получил простой ответ: «Мы не хотим с Вами ссориться, но мы никаких гарантий давать Вам не будем».

По его словам, России придется предпринимать поэтапно ответные шаги, если в течение 8-10 лет не удастся достичь договоренностей со странами НАТО.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы на излете этого десятилетия кто-либо из руководителей РФ принимал решение - уже окончательное - о размещении ударных ядерных сил на различных рубежах нашей родины, как в Калининграде, так и на юге, и в некоторых других регионах», - сказал он и добавил, что время договориться еще есть.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Д.МЕДВЕДЕВ огласил комплекс мер военно-технического и дипломатического характера, которыми Россия ответит на развертывание системы ПРО в Европе.

Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия при отсутствии договоренностей с США по вопросу о противоракетной обороне оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов по разоружению.

Он напомнил, что поэтапное разворачивание ПРО в Европе предполагает развертывание ракет и других противоракетных средств в близи российских границ и примыкающих к России акваториях. Д.МЕДВЕДЕВ также напомнил, что системы ПРО разворачиваются в Турции, Польше, Румынии, Испании, а Россию ставят «перед свершившимися фактами».

29 ноября под Калининградом была введена в эксплуатацию новая российская РЛС «Воронеж – ДМ» как шаг в ответ на развертывания ПРО НАТО в Европе.