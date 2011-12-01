Прокурор Киева: чиновники стали брать меньше взяток или действуют аккуратнее

Прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК заявляет, что столичные чиновники стали брать меньше взяток.

Об этом он сказал в интервью газете “Сегодня” (№270 от 1 декабря 2011 года).

«По сравнению с прошлым годом, количество взяток уменьшилось. Меньше стали брать чиновники КГГА”, - сказал он.

По словам А.МЕЛЬНИКА, это связано с тем, что чиновники прекрасно понимают, что после принятия закона о коррупции их ответственность серьезно возросла.

“Им грозит срок от 5 лет. И вероятность, что они получат срок условно, снижается», - сказал прокурор Киева.

В то же время А.МЕЛЬНИК не исключил, что чиновники просто стали действовать аккуратнее.

«Посредники были всегда, но оперативным путем все это отслеживается. Например, замначальника юротдела главка коммунальной собственности Киеврады была задержана в машине, когда делила 100 тыс. грн. с посредником, который только что получил их за содействие в приватизации. Замначальника налоговой Шевченковского района действовал через посредника. Директор авторынка вымогал взятку почти в 1 млн. грн., тоже через посредника», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня международная неправительственная организация Transparency International обнародовала доклад об уровне коррупции в разных странах мира.

Согласно данным доклада, Украина заняла 152-е место по уровню коррупции с рейтингом 2,3 балла. В прошлом году Украина была на 134-м месте.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет). Страны, рейтинг которых составляет меньше трех баллов, находятся в зоне очень высокой коррупции.