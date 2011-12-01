Возле Апелляционного суда - стычки между депутатами и «беркутовцами»

Возле здания Апелляционного суда г. Киева, где сегодня началось предварительное рассмотрение жалобы на приговор Печерского районного суда столицы по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, произошли столкновения между народными депутатами от «БЮТ-Батькивщины» и «беркутовцами».

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты пытались прорвать кордон из милиции и «Беркута». Александр ТУРЧИНОВ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Андрей ШКИЛЬ и еще несколько народных депутатов практически вступили в схватку с «беркутовцами», но так и не смогли прорвать кордон, поэтому пошли к председателю Апелляционного суда Киева Антону ЧЕРНЫШЕНКО, чтобы выяснить, почему процесс сделали закрытым и на него не пускают даже народных депутатов в то время, когда заседание уже проходит.

Народные депутаты сказали журналистам, что до последнего не знали, в каком зале будет проходить судебное заседание. От них эту информацию скрывали, они ходили от кабинета до кабинета.

А.ТУРЧИНОВ высказал мнение, что это все происходит потому, что никто Ю.ТИМОШЕНКО так и не собирается выпускать.

Пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА предположила, что сегодня хотят принять решение о недопуске прессы на все время заседания, и только предложить свою видеотрансляцию, «самим же судом смонтированную так, чтобы журналисты не смогли даже увидеть глаза судьи».

Как сообщал УНИАН, журналистов и народных депутатов не пускают в зал заседаний Апелляционного суда Киева, где рассматривается апелляция Ю.ТИМОШЕНКО на приговор Печерского районного суда, которым она осуждена к 7 годам лишения свободы.

Для журналистов в здании суда отведен отдельный большой зал, где планируется трансляция заседания.

Самой Ю.ТИМОШЕНКО на заседании не будет. Как отметила М.СОРОКА, это связано с состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.