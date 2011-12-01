Политолог: если Тимошенко останется в тюрьме, это объединит оппозицию

На сегодняшний день политическая оппозиция имеет больше противоречий, чем перспектив.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА.

По его словам, первой проблемой является отсутствие идеологически однородной политической оппозиции. “Оппозиция представлена как слева, так и справа. Достаточно тяжело представить координацию действий оппозиционных сил, не говоря уже об объединении”, - сказал эксперт.

В.БАЛА добавил, что проблемой также является отсутствие одного политического лидера. “Возможно, когда примет решение Апелляционный суд, и все поймут, что ТИМОШЕНКО не собираются выпускать на свободу, тогда вероятность того, что, возможно, ТИМОШЕНКО станет таким объединительным лидером, достаточно велика”, - добавил он. В.БАЛА заметил, что таким образом Ю.ТИМОШЕНКО может стать своеобразным “политическим гуру”.

Следующей проблемой, добавил он, является разобщенность оппозиции как по идеологическими признакам, так и по организационным. Кроме того, отметил В.БАЛА, оппозиция неоднородна в своем отношении к власти, поскольку есть более лояльные политические силы, а есть радикально настроенные.

Он также выразил мнение, что оппозиции сейчас нужно говорить не о составлении единого списка мажоритарщиков, а провести в регионах праймериз, чтобы определить реальную поддержку того или иного кандидата. “Существует также региональная и отраслевая, карьерная неоднородность ключевых фигур оппозиционного лагеря. Это предопределяет усложненное взаимопонимание, разное, часто взаимоисключающее виденье стратегии и тактики оппозиционной деятельности”, - добавил он.

Кроме того, отметил В.БАЛА, сегодня есть конфликт целей и задач оппозиционных лидеров. “Общий лагерь оппозиции имеет серьезные разногласия. Поэтому достаточно тяжело оппозиционным силам будет сформировать в следующем парламенте большинство”, - считает политолог.

Со своей стороны, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заметил, что проблема украинских политических партий заключается в том, что это партии вождистского типа. Он заметил, что все приходы оппозиции к власти практически ничем не завершились. “Всегда оставалась схема, по которой идеология всегда ставилась на второе место, а часто и вообще приходили без идеологии, просто с желанием занять место”, - сказал он. По словам А.ГОЛОБУЦКОГО это касается как партий, которые принадлежат к нынешней оппозиции, так и партий, которые сейчас при власти, но в свое время также находились в оппозиции. “Никто не хочет идти на общественный диалог. Все верят, что они пришли к власти навсегда”, - сказал политолог.