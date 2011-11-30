К Тимошенко в СИЗО впервые пустили европейцев

Экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в Лукь’яновском СИЗО посетили представители Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», по словам защитника экс-премьера Сергея ВЛАСЕНКО, встреча продолжалась более двух часов.

«Делегацию возглавил председатель комитета Летиф ГУСЕЙНОВ. Вместе с ним был еще один представитель комитета и медицинский эксперт, который должен сделать свои выводы относительно состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что этот визит Европейского комитета был внеочередным. При этом представители комитета стали первыми европейцами, допущенными в СИЗО к Ю.ТИМОШЕНКО.

«Делегация смогла встретиться с экс-премьером благодаря тому, что согласно Европейской конвенции имеет мандат на свободное посещение задержанных. Вместе с тем, представители комитета были шокированы тем, что до сих пор суд ни разу не дал разрешения на встречу с Юлией Владимировной ни украинским, ни европейским политикам, ни даже тем членам семьи ТИМОШЕНКО, которые не являются ее защитниками», - сообщил С.ВЛАСЕНКО.

«Кроме того, европейцы были неприятно поражены той «показухой», которую устроила пенитенциарная служба. Именно в канун этого визита Юлию ТИМОШЕНКО ночью срочно перевели в медсанчасть, а собственно встреча проходила в помещении, в котором даже не выветрился запах свежей краски», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, делегация получила полное представление об условиях содержания и состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и вскоре должна обнародовать свое официальное заключение.

Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток или нечеловеческому унижающему достоинство поведения или наказания – это специальный орган Совета Европы, который путем осуществления инспекций проверяет обращение с заключенными лицами с целью усиления, в случае необходимости, защиты таких лиц от пыток или нечеловеческого или унижающего их достоинство, поведения или наказания.