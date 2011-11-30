ЦИК уверен, что реестр избирателей «хакнуть» невозможно

Центральная избирательная комиссия заявляет, что база данных Государственного реестра избирателей защищена на высшем уровне, в том числе с учетом мировых стандартов безопасности, а комплексная система защиты информации делает невозможным несанкционированное вмешательство или копирование любой части данных.

Таким образом пресс-служба ЦИК отреагировала на сообщение, размещенное накануне на официальном сайте Службы безопасности Украины о задержании в ходе спецоперации 28 ноября представителей одной из консалтинговых компаний Киева, которые пытались сбыть Госреестр избирателей общегосударственного объема.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что по состоянию на 30 ноября в ЦИК не поступало ни одного официального обращения СБУ относительно проверки и выяснения принадлежности изъятых носителей информации к базе данных Государственного реестра избирателей.

Кроме того, ЦИК обращает внимание на то, что комиссией во взаимодействии с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины обеспечивается защита Госреестра избирателей в соответствии с требованиями законодательства, и никакие случаи постороннего вмешательства в функционирование Реестра, включая незаконное копирование базы данных или ее части, не имели места.

"Учитывая многочисленные упоминания в СМИ сообщения пресс-центра СБУ, что по сути указывает на якобы уязвимость Государственного реестра избирателей, Центральная избирательная комиссия отмечает, что подобные сообщения снижают доверие граждан к информационным системам, защита которых гарантируется государством, и фактически дискредитируют работу соответствующих государственных органов, и призывает к тщательной проверке информации перед ее обнародованием", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Справка УНИАН. Пресс-центр СБУ 29 ноября сообщил, что 28 ноября сотрудники Службы безопасности разоблачили и пресекли противоправную деятельность преступной группы, члены которой незаконно сбывали конфиденциальные базы данных государственных органов.

Во время спецоперации были задержаны два представителя одной из консалтинговых компаний столицы, которые пытались сбыть сведения, которые по предварительным данным содержатся в Государственном реестре избирателей общегосударственного объема, Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, и много другой информации, в частности и относительно представителей органов государственной власти. За диски с информацией злоумышленники хотели получить 550 тысяч гривень.

Согласно сообщению пресс-центра СБУ, "дельцы получали сведения через собственные связи в учреждениях и организациях столицы".

В ходе обысков, которые были проведены СБУ в офисном помещении предприятия, изъяли сервер, который использовался представителями коммерческой структуры для хранения и тиражирования этих, а также других баз данных (в частности база ГАИ, Государственной службы статистики, ГНА Украины, некоторые банковские базы, данные учреждений здравоохранения и тому подобное), а также магнитные носители с конфиденциальной информацией.