В ВР до сих пор в глаза не видели договор о ЗСТ, подписанный Азаровым

В Верховную Раду до сих пор не поступило соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что парламент «готов будет рассматривать этот документ, когда он придет».

«Я убежден, что прагматический подход позволит нам сделать вывод, что, прежде всего, от этого выиграем мы в Украине в экономическом плане», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Кабинет министров на своем официальном портале обнародовал текст Договора о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ, который премьер-министр Николай АЗАРОВ подписал 18 октября в Санкт-Петербурге во время заседания глав правительств стран СНГ.