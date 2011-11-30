Эксперты надеются, что Украина отделается «легким испугом»

Из-за кризиса в еврозоне эксперты не исключают проблем в экономике Украины.

Такое мнение высказали экономические эксперты в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Вторая волна мирового кризиса», сообщили УНИАН в Институте.

В частности, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль» Дмитрий СОЛОГУБ считает, что фаза восстановления после кризиса 2007-2008 годов затягивается на неопределенный срок, и когда мировая экономика вернется к таким темпам роста как в 2000-е годы – пока непонятно.

«Европа выглядит наиболее уязвимой, рецессия в еврозоне в следующем году уже практически неизбежна. Кроме того, все выше становится риск распада еврозоны – в среде экономистов все громче звучат разговоры о том, что других способов побороть кризис не существует, или их политическая цена может оказаться слишком высокой», - говорит эксперт. В то же время он считает, что этот путь пока не выглядит неизбежным, поэтому есть шансы, что в течение пары лет европейской экономике удастся постепенно преодолеть кризисные тенденции.

Украина же, по мнению банкира, по-прежнему является заложником мировых экономических процессов, однако вполне может перенести кризис без особых потерь, если мировая ситуация не будет совсем критической.

Д.СОЛОГУБ отмечает, что за последние три года так и ничего не было сделано для того, чтобы преодолеть структурные слабости украинской экономики: низкую производительность, слабую устойчивость государственных финансов, высокую инфляцию, недостаточную энергоэффективность, малую степень диверсификации внешней торговли.

«При неблагоприятном сценарии в мировой экономике это незамедлительно скажется и на Украине», - убежден эксперт, поясняя, что основными последствиями может стать снижение темпов роста ВВП, девальвация гривни, увеличение бюджетного дефицита, падение уровня доходов населения.

«В то же время мы все-таки рассчитываем, что мировая ситуация не будет безнадежной, и в этом случае Украина отделается «легким испугом». Тем не менее, риски высоки», - прогнозирует Д.СОЛОГУБ, и добавляет, что для того, чтобы их преодолеть, нужно немедленно принимать меры, такие как сокращение дефицита «Нафтогаза», улучшение бюджетной дисциплины, достижение договоренности с МВФ и проведение структурных реформ.

В свою очередь директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей СЕМИДИДЬКО считает, что очередная волна кризиса уже «накрывает» Украину, в частности цены на материалы, которые Украина экспортирует, падают.

«Мы видим, что происходит с Грецией, с Италией, мировая ситуация с военными действиями, и оптимистического сценария ожидать сложно. Хоть мы и находимся на «дальней орбите», но если центробежные процессы происходят, то затрагивают именно дальние страны. Поэтому экономическая ситуация у нас, конечно, будет только в сторону ухудшения», - убежден эксперт.

По его мнению, основной пресс ляжет на малый и средний бизнес, на предпринимателей, которые фактически «производят тепло» для экономики. «Что делать в этой ситуации предпринимателям? В любом случае, торговля, товары первой необходимости, продукты питания, одежда – те необходимые вещи, которые будут востребованы в условиях любого кризиса, и будут пользоваться спросом у населения», - считает А.СЕМИДИДЬКО. Потому что, говорит он, производство в условиях кризиса, во-первых, уязвимо с точки зрения реализации продукции, а, во-вторых, является объектом пристального внимания налоговых и правоохранительных органов, цель которых - наполнения бюджета «любыми способами».