Адвокатам Мельниченко из ГПУ пришел коротенький ответ

Генеральная прокуратура Украины заверяет, что никаких оперативных мер СБУ не применяет к адвокатам экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО и членов их семей.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО, ссылаясь на полученный от ГПУ ответ на свою жалобу.

"На свою жалобу в Генеральную прокуратуру я получил коротенький ответ, что, по информации СБУ, никакие оперативно-розыскные мероприятия, которые нарушали бы мои права, права МЕЛЬНИЧЕНКО, СЫЧЕВА, членов семей, не проводятся", - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

По словам адвоката, он также получил ответ от органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения его неизвестными лицами, установления радиомаячков на автомобиль, слежки за ним "в связи с отсутствием в действиях лиц состава преступления.

"То есть, милиция фактически подтвердила, что такие действия происходили, но не может установить тех лиц, которые это делали", - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было возбуждено уголовное дело за разглашение государственной тайны, превышение служебных полномочий и использование поддельных документов.

29 июля 2011 года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда Киева от 23 июня 2011 года об отмене постановления экс-генпрокурора Украины Святослава ПИСКУНА от 1 марта 2005 года, которым было закрыто уголовное дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Дело поступило в СБУ, досудебное следствие возобновили. 23 сентября 2011 года следователь СБУ вынес постановление об объявлении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в розыск, с 14 октября он находится в международном розыске.

Шевченковский районный суд Киева 18 октября 2011 года вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.