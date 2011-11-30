Пшонка встретился с Президентом Европейского Комитета против пыток

В Генеральной прокуратуре состоялась встреча Генерального прокурора Украины В.Пшонки и его заместителей с Президентом Европейского Комитета против пыток Летифом Хусейновым, который вместе с другими представителями находится в Украине с визитом.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, представители Комитета во время пребывания с 29 ноября до 6 декабря 2011 года посетят места и учреждения применения мер принудительного характера, предварительного заключения и выполнения наказаний с целью проверки соблюдения Украиной требований Европейской конвенции относительно предупреждения жестокого поведения и пыток.

На выполнение обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы, на данное время продолжается реализация комплексных демократических реформ в сфере криминального судопроизводства с целью приближения правовой системы Украины к европейским стандартам.

Главными составляющими этого процесса являются декриминализация и гуманизация криминального законодательства. Все эти меры способствуют усилению защиты конституционных прав граждан и направлены на борьбу с жестоким поведением. Об этом поинформировал в ходе встречи Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка представителей Европейского Комитета.

Стороны также обсудили результаты последнего визита в Украину делегации Европейского Комитета против пыток, который состоялся в 2009 году.