И.о. президента Евразийского еврейского конгресса стал Шульман

В Иерусалиме на сессии Генерального совета Евро-Азиатского еврейского конгресса исполняющим обязанности президента ЕАЕК был единогласно утвержден известный предприниматель и филантроп Вадим ШУЛЬМАН.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ЕАЕК по связям с общественностью и СМИ.

В сессии Генсовета ЕАЕК 24 ноября приняли участие многие почетные гости, в том числе: глава Еврейского агентства для Израиля Натан ЩАРАНСКИЙ, генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса Дан ДАЙКЕР, руководитель Бюро по связям с евреями Восточной Европы Наоми БЕН-АМИ, руководитель Российского культурного центра в Тель-Авиве Александр КРЮКОВ, главный ученый Министерства абсорбции Зеэв ХАНИН.

На открытии сессии прозвучало обращение премьер-министра Государства Израиль Беньямина НЕТАНИЯГУ, который выразил признательность руководству ЕАЕК за решение провести сессию в Иерусалиме.

В.ШУЛЬМАНА представили участникам сессии председатель Генерального совета ЕАЕК Иосиф ЗИСЕЛЬС и генеральный секретарь ЕАЕК Михаил ЧЛЕНОВ. Кандидатуру В.ШУЛЬМАНА рекомендовал его предшественник, многолетний лидер Конгресса Александр МАШКЕВИЧ, и после серии переговоров она была одобрена организациями-учредителями ЕАЕК.

В обращении В.ШУЛЬМАНА к членам Генсовета ЕАЕК он отметил: «Если вы доверите мне возглавить Конгресс, я приложу все усилия для сохранения того, что уже делает Конгресс сегодня, и одновременно постараюсь придать новый импульс тем направлениям деятельности, которые еще точнее выразят приоритеты ЕАЕК».

В соответствии с Уставом ЕАЕК окончательное утверждение нового президента планируется провести на заседании Генеральной ассамблеи ЕАЕК весной 2012 года.

До заседания Генеральной ассамблеи руководство деятельностью Конгресса будет осуществлять избранный на сессии Генсовета коллективный орган - Управляющий совет. В него вошли и.о. президента ЕАЕК В.ШУЛЬМАН и руководители организаций-учредителей М.ЧЛЕНОВ (Россия), И.ЗИСЕЛЬС (Украина), Александр БАРОН (Казахстан).