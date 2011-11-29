ПФ наконец стало интересно, что такое «социальное, правовое государство»

Пенсионный фонд Украины просит Конституционный Суд растолковать ряд статей Конституции Украины и действующего законодательства.

Как сообщили в пресс-службе КС, сегодня в Конституционный Суд поступило представление Пенсионного фонда об официальном толковании положений: статьи 1 "Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством", частей первой, третьей статьи 95 "Бюджетная система Украины строится на принципах справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами" Конституции Украины в контексте положений статьи 3" Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью", части третьей статьи 22 "Права и свободы человека и гражданина, закрепленные этой Конституцией, не являются исчерпывающими", части первой статьи 17 "Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа", статейи 46 "Граждане имеют право на социальную защиту, включающее право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной утраты трудоспособности, утраты кормильца, безработицы по независящим от них обстоятельствам, а также в старости и в иных случаях, предусмотренных законом", 48" Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище" Конституции; части второй статьи 96" Государственный бюджет Украины утверждается ежегодно Верховной Радой Украины на период с 1 января по 31 декабря, а при особых обстоятельствах - на другой период", пунктов 2, 3, 6 статьи 116 "Кабинет министров Украины" Конституции; части второй статьи 95 "Бюджетная система Украины строится на принципах справедливого и непредвзятого распределения общественного богатства между гражданами и территориальными общинами", части второй статьи 124 относительно системы правосудия, части первой статьи 129 "Судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону" Конституции, пункта 5 части первой статьи 4 "Состав бюджетного законодательства" Бюджетного кодекса Украины, пункта 2 части первой статьи 9 "Законность" Кодекса административного судопроизводства в системной связи с положениями статьи 6 «Государственная власть в Украине осуществляется на основах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную», части второй статьи 19 «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и образом, предусмотренными Конституцией и законами Украины», части первой статьи 117 "Кабинет министров Украины в рамках своей компетенции издает постановления и распоряжения, обязательные к исполнению" Конституции Украины.

Согласно регламенту Конституционного Суда представление передано на изучение в секретариат КС.