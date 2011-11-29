Состояние здоровья бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО, резко ухудшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО возле Лукьяновского СИЗО.

«По состоянию на вчерашний вечер, потому что я видел последний раз Юлию Владимировну вчера, в шесть часов вечера, состояние ТИМОШЕНКО резко ухудшилось, несмотря на заявления ЯНУКОВИЧА о том, что ей якобы была оказана какая-то медицинская помощь», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что по состоянию на вчерашний день экс-премьеру не оказали никакой медицинской помощи.

«Кроме этого, у ТИМОШЕНКО появились новые симптомы болезни. У нее время от времени происходят головокружения, у нее идет кровь из носа, у нее немеет левая рука», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что консультировался с врачами относительно этих симптомов, и ему объяснили, что они могут быть связаны с нарушениями функций сердца.

«Это вызывает у нас огромное беспокойство. Потому что у меня есть глубокое убеждение, что живая ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧУ не нужна. Поэтому, после вчерашнего заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, я считаю, что он несет личную ответственность за состояние здоровья ТИМОШЕНКО. Потому что по его указанию ей не оказывают медицинскую помощь. По его указанию ее перевели в другую камеру, по его указанию ее волокли в Киевскую областную клиническую больницу», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в начале апреля этого года возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В октябре по этому делу Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны оказать экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с кровати. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц.

Вчера, 28 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание Ю.ТИМОШЕНКО на надлежащем, европейском, уровне.