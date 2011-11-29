Евросоюз и США призвали власти Украины соблюдать демократию

Европейский Союз и США призвали власти Украины соблюдать демократию.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита ЕС - США от 28 ноября, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

“Призывают правительство Украины хорошо выполнять обязательство по соблюдению демократических ценностей и верховенства права, в частности, обеспечить честный, прозрачный и беспристрастный судебный процесс в отношении членов бывшего правительства, в том числе апелляционный процесс по делу Юлии ТИМОШЕНКО”, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что сторона, которая подает апелляцию, не может быть ограничена в праве на участие в будущих выборах, в том числе в парламентских выборах 2012 года.