Во Львове пройдет акция солидарности с донецкими ликвидаторами

29 ноября представители ГО „Благотворительный фонд „Дети Чернобыля Львовщины” совместно с Львовской областной организацией ВО «Свобода» и Комитетом общественных организаций Львовской области проведут пикетирование Львовской облгосадминистрации в знак солидарности с донецкими чернобыльцами.

Об этом сообщила УНИАН председатель ГО „Благотворительный фонд „Дети Чернобыля Львовщины” Валентина БУРЕНОК.

Пикетирование начнется в 11.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛОО ВО „Свобода”, после завершения пикетирования акция продлится в 17.00 возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, где члены Украинской ветеранской организации, Народной рады Украины, Комитета общественных организаций Львовско области выложат свечами надпись «Львів, Донецьк – разом».

Также, как сообщила В.БУРЕНОК, 28 ноября, из Львовской области в Киев выехали около сотни ликвидаторов и инвалидов-чернобыльцев, чтобы присоединиться к Всеукраинской акции протеста чернобыльцев под стенами Кабинета министров.