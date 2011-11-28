Участники акции «Украина против Януковича!» собирают подписи в Полтаве

В Полтаве в акции партии «Фронт Змін» «Украина против Януковича!» приняли участие около 300 человек, который выступали против политики Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, акция прошла возле Полтавской облгосадминистрации.

Участники акции установили палатки зеленого цвета от 22-х районов области. Митингующие держали в руках флаги партии «Фронт Змін» и Государственные флаги Украины.

«За месяц мы собрали более 1 млн. подписей в рамках акции «Украина против Януковича!». Сегодняшняя акция имеет целью удостоверить жителям Полтавы и области, что мы передадим 3 декабря на Михайловской площади все эти подписи в Администрацию Президента. Тогда мы соберем многотысячный митинг», - заявила на митинге член партии, народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ.

Пресс-служба Полтавской областной организации «Фронта Змін» сообщила, что в области было собрано 50 тыс. подписей граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» начал акцию «Украина без Януковича» 12 октября.

В ходе акции активисты партии собирают подписи граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

В листовке отмечается: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листовки с подписями партия передаст Президенту.