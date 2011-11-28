Королевская говорит, что в «Батькивщине» не дискутируют о лидере

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что в партии «Батькивщина» нет дискуссии по поводу того, кто является лидером этой политической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом она заявила на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов о ситуации внутри «Батькивщины» после ареста лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

«Батькивщина» – это Юля. Даже находясь за решеткой, она продолжает формировать повестку дня, поддерживая контакт через родных и адвокатов. Именно поэтому власть и старается не пускать к ней дочь и защитника», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вместе с тем, она подтвердила, что партия нуждается в реформировании. «Если есть проблемы, и с ними не получается справиться, нужно проводить работу над ошибками, переосмысливать свою деятельность», – подчеркнула политик.

На вопрос, готовы ли люди выйти на массовые акции протеста как в 2004 году, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что 2004 год навсегда останется в народной памяти как символ борьбы украинского общества за демократию и гражданские права.

В то же время, считает она, сегодня в народных массах зреет очень серьезный социальный протест против действий властей. «Политические и экономические репрессии усиливаются с каждым днем. В этом контексте украинское общество все лучше понимает, что настало время решительных действий, ждать не только бессмысленно, но и опасно. Сегодня с акциями протеста выходят люди разных социальных слоев – предприниматели, пенсионеры, афганцы, чернобыльцы. Скоро к массовым акциям протеста присоединятся врачи, учителя и многие другие, кому власть уже успела «насолить» со всех сторон», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.