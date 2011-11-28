Донецкая ОГА подписала меморандум с чернобыльцами

Донецкая областная государственная администрация и донецкая областная организация «Союз Чернобыль Украины» подписали сегодня Меморандум о сотрудничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

В сообщении отмечается, что цель двустороннего соглашения – «взаимное сотрудничество сторон в реализации мероприятий по всесторонней защите прав и интересов участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и их семей».

Меморандум подписали от имени власти – председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ и глава Донецкой облорганизации «Союз Чернобыль Украины» Евгений СТРУЖКО.

Согласно подписанному документу Донецкая ОГА, в частности, обязуется обеспечивать реализацию действующего законодательства Украины в сфере социальной защиты участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (их семей и семей умерших), привлекать представителей общественной организации «Союз Чернобыль Украины» к реализации мероприятий, направленных на социальную защиту ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, оказывать помощь в патриотическом воспитании молодежи в традициях старших поколений, культурного и духовного наследия.

В свою очередь представители облорганизации «Союз Чернобыль Украины», согласно Меморандуму, обязаны и впредь предоставлять предложения по защите прав и интересов ликвидаторов аварии на ЧАЭС в местные органы исполнительной власти области, обеспечивать своевременное рассмотрение жалоб, заявлений и предложений, поступающих от участников ликвидации Чернобыльской катастрофы. Также они обязаны вносить в местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления предложения к проектам программ социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Дальнейшим шагом в сотрудничестве Донецкой ОГА и «Союза Чернобыль Украины» будет разработка конкретной программы взаимодействия, вынесение ее на сессию областного совета с целью получения финансирования под эту программу. Об этом во время подписания заявил А.ШИШАЦКИЙ, говорится в сообщении пресс-службы ОГА.

В свою очередь, член инициативной группы голодающих чернобыльцев, председатель Донецкой облорганизации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ отметил, что Е.СТРУЖКО не выражает позицию всех чернобыльцев, их чаяния, их несогласие с беззаконием со стороны власти, «укравшей пенсионные деньги у инвалидов-чернобыльцев», и назвал последнего предателем интересов ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.