Кабмин ликвидировал Институт исследования проблем госбезопасности
19:12, 28 ноября 2011Политика
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Распоряжение - на Правительственном сайте
Кабинет министров Украины ликвидировал Институт исследования проблем государственной безопасности.
Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном сайте.
Как отмечается в документе, данный Институт, который является государственным научно-исследовательским учреждением, ликвидируется по предложению Службы безопасности Украины.
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