Кабмин ликвидировал Институт исследования проблем госбезопасности

Распоряжение - на Правительственном сайте

Кабинет министров Украины ликвидировал Институт исследования проблем государственной безопасности. Соответствующее распоряжение размещено на Правительственном сайте. Как отмечается в документе, данный Институт, который является государственным научно-исследовательским учреждением, ликвидируется по предложению Службы безопасности Украины.

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