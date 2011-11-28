Ларри Кинг не прочь взять интервью и у Тимошенко, и у Януковича

Известный американский журналист Ларри КИНГ хотел бы взять интервью у лидера «Батькивщины», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной интервью с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Я бы с удовольствием взял интервью у госпожи ТИМОШЕНКО», - сказал, в частности, Л.КИНГ.

“Я люблю брать интервью у людей, которые что-то собой представляют, а люди, с которыми что-то произошло, представляют для меня особый интерес”, - добавил журналист.

В ходе пресс-конференции Л.КИНГА удивила неуверенность присутствующих журналистов в том, что Ю.ТИМОШЕНКО когда-то выйдет на свободу из-за условий, в которых экс-премьер находится в заключении.

В этом контексте Л.КИНГ предположил, что в подобной ситуации в США Ю.ТИМОШЕНКО находилась бы в тюрьме с самым низким уровнем безопасности – то есть там, где находятся заключенные, которые не представляют угрозу для общества. Однако он добавил: «Я не знаю всех условий дела, возможно, она – угроза, я не знаю этого».

В то же время в ответ на вопрос УНИАН Л.КИНГ отметил, что не против пообщаться и с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве Л.КИНГ дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что записал интервью с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

***Л.КИНГ - американский тележурналист, известный благодаря своему популярному ток-шоу «Larry King Live», ведущим которого был с 1985 по 2010 год.