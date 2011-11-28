Власти подгоняют жену Коноплева скорее хоронить мужа?

На семью участника акции протеста чернобыльцев в Донецке местные власти оказывают давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители инициативной группы протестующих чернобыльцев, а также народные депутаты Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ и Михаил ВОЛЫНЕЦ (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

По их словам, жене погибшего звонят городские власти из города Родинское и города Красноармейска и фактически требуют как можно быстрее похоронить Геннадия Коноплева, заверяя, что ими уже заказана столовая для поминания и вырыта яма на кладбище.

Народные депутаты выразили свое возмущение тем, что правоохранители не пытаются побыстрее расследовать это преступление, а хотят срочно похоронить усопшего. А.ПАВЛОВСКИЙ также рассказал, что в то время, когда Г.Коноплев уже был мертв, с его мобильного телефона поступали звонки его сыну и звонившие представители милиции заверяли, что его отец еще жив и находится в больнице в Донецке. «Они хотят запутать, сфальсифицировать событие, таковы их цели», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ, комментируя эти звонки.

В тоже время чернобыльцы отметили, что лично они собрали часть средств и уже передали семье Г.Коноплева, оказав свою посильную помощь в похоронах товарища. По мнению чернобыльцев, оказывая давление на семью, местная власть боится, что на похороны съедется большое количество чернобыльцев и всех, кто не равнодушен к их проблеме.

М.ВОЛЫНЕЦ также выразил мнение, что смертью Г.Коноплева власть хочет запугать остальных.

Он также сообщил, что сегодня представители чернобыльской группы выедут в Киев и завтра там проведут пресс-конференцию. Депутат добавил, что проблемы чернобыльцев сегодня интересуют всех, и в подтверждение сообщил, что ему уже звонили представители из Евросоюза и от Уполномоченного по правам человека Нины КАРПАЧОВОЙ.