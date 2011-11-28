Президент Польши: евроинтеграция Украины важнее чем дело Тимошенко

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ отмечает, что евроинтеграция Украины является важнее, чем дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Б.КОМОРОВСКОМУ хотелось бы, чтобы дело Ю.ТИМОШЕНКО как можно меньше влияло на евроинтеграцию Украины. Но он заметил, что есть много государств ЕС, где это дело вызывает много эмоций. При этом Президент Польши напомнил, что именно эти страны должны парафировать соглашение об ассоциации с Украиной.

«Есть важные дела, но есть, кроме того, важнейшие дела. А если речь идет о важнейших делах, то здесь, без сомнения, есть перспектива участия Украины в европейской интеграции», - сказал он, добавив, что дело Ю.ТИМОШЕНКО, без сомнения, является важным. «Собственно, потому, что когда мы занимаемся важными делами, надо помнить, какие дела являются важнейшими», - добавил Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что имел большие надежды на то, что украинский парламент декриминализирует статью Уголовного кодекса, по которой была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что сегодня будет иметь встречу в польском посольстве с представителем партии Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду спрашивать у представителей оппозиции, в том числе представителей партии Ю.ТИМОШЕНКО, об их отношении к этой возможности относительно 365 статьи», - рассказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

«Мне кажется, что найти найти реальный и хороший выход из такой ситуации, а не только политически использовать сложности в отношениях между Украиной и ЕС», - сказал польский Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ также отметил, что дело Ю.ТИМОШЕНКО вызывает обеспокоенность в Европейском Союзе, и поэтому сегодня во время встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ они говорили, как это будет влиять на саммит Украина-ЕС, запланированный на 19 декабря.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в Украине хорошо понимают, что со стороны Европы к нашему государству существует придирчивое внимание. Он выразил удовлетворение, что во время польского председательствования в ЕС Украина впритык приблизилась к подписанию соглашений о создании зоны свободной торговли и ассоциации. «Мы проходим непростой путь, он тернист», - сказал Президент Украины.

Он заметил, что проблемы на пути к евроинтеграции можно разделить на две части: современные и те, которые достались в наследство от советских времен. Ко второй части он отнес устаревшее законодательство в сфере права, в частности Уголовно-процессуальный кодекс. Он пообещал, что парламент в ближайшее время примет новый кодекс. При этом будут учтены предложения Совета Европы, заверил В.ЯНУКОВИЧ.