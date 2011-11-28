Янукович говорит, что поражен смертью шахтера-инвалида

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что поражен смертью 70-летнего шахтера-инвалида, который принимал участие в акции протеста чернобыльцев в Донецке и умер во время демонтажа палатки, в которой находились протестующие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Польши с Брониславом КОМОРОВСКИМ.

«События в Донецке, когда умер человек, - это меня очень поразило, и я сочувствую семье погибшего, что это так произошло, к сожалению», - сказал Президент.

Он напомнил, что поручил Генеральной прокуратуре на протяжении 10 дней расследовать обстоятельства смерти инвалида и обнародовать выводы.

Говоря в целом об акциях протеста граждан в Донецке, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сейчас правительство рассматривает вопрос о повышении социальных стандартов для чернобыльцев в госбюджете на 2012 год. По его словам, планируется, что со следующего года социальные выплаты для инвалидов-чернобыльцев повысятся, по сравнению с нынешними, вдвое.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что его позиция заключается в том, чтобы в бюджете на 2012 год были предусмотрены средства на повышение выплат для чернобыльцев и воинов-афганцев на 25%.

«Такие возможности есть, и я надеюсь, что правительство и парламент примут это решение. Это моя позиция», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы. Участники акции требуют выплатить им предусмотренные законами пенсии в полном объеме.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».