Янукович поручил обеспечить Тимошенко «европейский уровень»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил соответствующим учреждениям обеспечить обследование, лечение и содержание эс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на должном, европейском, уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Польши с Брониславом КОМОРОВСКИМ сегодня в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что в последнее время слышал много замечаний от адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО относительно условий ее содержания в тюрьме.

«Я дал поручение всем учреждениям, которые отвечают за эти вопросы, создать все условия, которые предусматривают европейский уровень, – это и лечение, и обследование, и содержание», - сказал Президент.

При этом он опять заявил, что уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО было возбуждено «еще в 2009 году». «Оно досталась нам в наследство – тогда она не была лидером оппозиции, а была премьер-министром», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в начале апреля этого года возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В октябре по этому делу Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

Между тем состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, которая с августа находится в СИЗО, в последнее время значительно ухудшилось. Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА на прошлой неделе призвала руководство страны предоставить экс-премьеру медицинскую помощь за пределами СИЗО, поскольку, по ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО уже не может вставать с постели. 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО обследовали в одной из киевских больниц.