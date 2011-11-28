Галицкий просит суд оставить его на свободе: я - человек не бедный

Задержанный глава Государственной службы занятости Украины Владимир ГАЛИЦКИЙ просит Печерский районный суд оставить его на свободе и утверждает, что не совершал преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании суда, на котором рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

"Я не вижу никакого установленного преступления, описанного в представлении Генеральной прокуратуры Украины", - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

Он заявляет, что найденные при обыске деньги - его личные, так как он "человек не бедный". "Деньги эти мои", - сказал он.

В.ГАЛИЦКИЙ попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, и заверил, что будет содействовать следствию.

"Я убедительно прошу уважаемый суд оставить меня на свободе в том или ином варианте... Я человек немолодой и нездоровый, я никоим образом не буду мешать следствию, наоборот, буду ему содействовать", - заверил он.

Между тем представители Генпрокуратуры настаивают на том, что на свободе В.ГАЛИЦКИЙ будет препятствовать выполнению процессуальных действий, а арест "обеспечит надлежащее поведение подозреваемого".

Защита В.ГАЛИЦКОГО также просит не арестовывать главу Госслужбы занятости.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, сотрудники СБУ 26 ноября арестовали директора Государственной службы занятости В.ГАЛИЦКОГО и четырех чиновников ведомства.

Они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.

Во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.

Генеральная прокуратура Украины внесла в суд представление на избрание В.ГАЛИЦКОМУ меры пресечения в виде ареста.