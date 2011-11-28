В МЧС утверждают, что не топтались по чернобыльцам

Заместитель начальника Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Алексей МИГРИН опроверг слова чернобыльцев о том, что сотрудники министерства жестоко обращались с ними вчера во время демонтажа палатки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

А.МИГРИН уточнил, что демонтаж палатки производился по решению Донецкого окружного административного суда о запрете акции.

«27 ноября в 18.30 выполняли решение суда сотрудники Главного управления МЧС, они находились в рабочей форме одежды и производили демонтаж палатки, принадлежащей МЧС», - сказал он.

На вопрос журналистов о том, в какой форме были сотрудники МЧС при выполнении этого задания, А.МИГРИН путался, но в конечном итоге констатировал, что «это была рабочая форма одежды – синяя форма без опознавательных знаков».

Он изложил подробности вчерашних событий. «В количестве 10 человек в палаточный городок прибыли в 18.30 сотрудники МЧС и в течение семи минут, подняв полы палатки, демонтировали печи и демонтировали палатку», - сказал А.МИГРИН.

При этом он подчеркнул, что «со стороны протестующих в адрес МЧС никаких претензий не высказывалось… Мы предлагали людям выходить, и милиция обеспечивала общественный порядок. Основная масса ушла из палатки. Остались только 2-3 чернобыльца. Это брезентовая палатка, очень легкая, и бойцы МЧС буквально вынесли ее на руках. Оставшиеся в палатке чернобыльцы ничему абсолютно не мешали».

А.МИГРИН опроверг слова чернобыльцев о том, что сотрудники, демонтирующие палатку, якобы вели себя жестко и топтались по людям.

«Сотрудники МЧС не топтались, о чем есть видеосъемка УВД», - заявил руководитель облуправления МЧС.

На вопрос УНИАН, кто и зачем заливал водой печь в палатке, А.МИГРИН ответил: «Не могу я вам точно сказать, заливали ли они водой, но демонтаж осуществлялся нашими сотрудниками. Мы выполняли решение суда по демонтажу палатки».

А.МИГРИН также объяснил, почему демонтаж палатки осуществлялся, когда уже стемнело. «Это происходило в 18.30, потому что был разгружен город. Это позволяло вывезти палатку беспрепятственно», - заключил А.МИГРИН.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. Они грозили самосожжениям, если силовые структуры применят к ним силу.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрещении акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

По состоянию на вчерашний день в палаточном городке голодали 27 чернобыльцев.

Вчера вечером протестующие чернобыльцы сообщили, что на территорию палаточного городка внезапно пришли около 30 работников милиции в форме. Они, в свою очередь, запустили во внутрь большой штабной палатки «где-то 10 молодчиков, одетых в гражданскую одежду с баклажками воды, которые начали сразу поливать печь (по центру палатки стояла печка-«буржуйка»), пошел дым».

«Эти молодчики начали ломать внутренние конструкции, которые поддерживают палатку и одновременно ломать палатку снаружи. Это было явно спланировано», - отметили очевидцы.

«Вместе с милицией были и заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ, и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ», - сообщил участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Единство» Николай ГОНЧАРОВ.

После того, как штабная палатка стала наполняться дымом, все 27 голодающих инвалидов-чернобыльцев вышли из нее, а одному из них стало плохо, он потерял сознание, и его забрали в автомобиль скорой помощи.

Во время демонтажа палатки умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».