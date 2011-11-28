Из умершего шахтера в Донецке милиция пытается сделать бомжа?

Милиция пытается снять с себя ответственность за гибель в Донецке участника акции протеста чернобыльцев Геннадия Коноплева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батьківщина».

По информации чернобыльцев, сейчас милиционеры пытаются сфальсифицировать вывод медицинской экспертизы о причинах смерти Г.Коноплева.

«Они стремятся сделать из него бомжа, который просто умер от сердечной недостаточности в палаточном городке. В партии «Батьківщина» предостерегают руководство милиции от таких действий и требуют наказать убийц. Иначе кое-кому финал «карьеры» Пукача и Ко будет казаться очень удачным», - говорится в сообщении партии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа скончался 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинске, а также членом партии «Батьківщина».

Вчера вечером протестующие чернобыльцы сообщили, что на территорию палаточного городка внезапно пришли около 30 сотрудников милиции в форме. Они, в свою очередь, запустили во внутрь большой штабной палатки «где-то 10 молодчиков, одетых в гражданскую одежду с баклажками воды, которые начали сразу поливать печь (по центру палатки стояла печка-«буржуйка»), пошел дым».

«Эти молодчики начали ломать внутренние конструкции, поддерживающие палатку и одновременно ломать палатку снаружи. Это было явно спланировано», - отметили очевидцы.

«Вместе с милицией были и заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ, и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ», - сообщил участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Единство» Николай ГОНЧАРОВ.

После того, как штабная палатка стала наполняться дымом, все 27 голодающих инвалидов-чернобыльцев вышли из нее, а одному из них стало плохо, он потерял сознание, и его забрали в автомобиль скорой помощи.