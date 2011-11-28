Чернобыльцы потребуют от прокуратуры признать убийством смерть шахтера

Протестующие чернобыльцы намерены подать заявление в прокуратуру Донецкой области с требованием квалифицировать как убийство смерть Г.Коноплева, скончавшегося в результате разгона палаточного городка, и, соответственно возбудить уголовное дело по данной статье.

Об этом корреспонденту ZN.UAсообщил представитель инициативной группы голодающих Эдуард Капустин.

Напомним, что вчера в Донецке, в результате разгона силовиками палаточного городка протестующих чернобыльцев, от сердечного приступа скончался один из участников голодовки. Как стало известно, это - Коноплев Геннадий Иванович, председатель организации ветеранов г.Родинское (Донецкая обл.), который решил присоединиться к протестам чернобыльцев 23 ноября.