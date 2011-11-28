Чорновил допускает, что ЕС может махнуть на Украину рукой

В результате интриг президента Виктора Януковича относительно его места пребывания 19 декабря Евросоюз может "махнуть на Украину рукой".

Такое мнение высказал народный депутат Тарас Чорновил в эфире Радио Свобода.

"Я думаю, интриги и шантаж здесь могут сыграть очень плохую роль", - отметил он.

По словам депутата, есть вероятность того, что "интрижка даст некий прогресс: Европейский Союз махнет рукой, чтобы уже парафировать предварительный договор, не втягиваться в какие-то длинные перетягивание каната и не отпустить совсем Украину в Россию".

"Но гораздо более вероятно, что в конечном счете в Евросоюзе возьмут верх силы, которые и так не очень хотят видеть Украину и просто махнут на Украину рукой и с оглушительным грохотом закроют двери", - считает он.

"И тогда Виктор Янукович окажется один на один со своим самым большим ночным кошмаром, а это, поверьте, не Тимошенко, а Путин, который вскоре станет президентом", - сказал Чорновил.

Он подчеркнул, что шантаж и интриги в ЕС рассматривают как дурной тон.

"И если они даже и уступят, то отношение к нашему президенту будет, откровенно говоря, немного брезгливое. То есть, он попадает в характеристику тех людей, которых рассматривают как мелких мошенников в политике", - цитирует Украинская правда.