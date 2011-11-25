Лукашенко и Медведев считают, что РФ и Беларусь еще мало интегрировались

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО договорились развивать Союзное государство двух стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом они заявили сегодня в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

«Когда мы договаривались с Дмитрием Анатольевичем (МЕДВЕДЕВЫМ) о том, что мы должны провести Высший Государственный Совет, мы отметили с ним, я уже тоже имею право раскрыть секрет, что мы не будем гробить проект Союзного государства, наоборот, мы его будем развивать. И это была наша договоренность три месяца тому назад, когда мы начали подготовку к этому Высшему Государственному Совету», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что перед вызовами, которые сегодня существуют, Россия и Беларусь должны быть вместе, и «это должны знать все».

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что союз Беларуси и России не только экономический, но и военно-политический. По его словам, сегодня надо серьезно задуматься о роли и месте Союзного государства в общей архитектуре интеграции, чтобы не получилось так, что какие-то интеграционные направления и структуры важнее, чем Союзное государство.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что российско-белорусское интеграционное взаимодействие в текущем году обрело новое дыхание.

«Союзное государство своего потенциала не исчерпало, и те формы интеграционного развития, которые существуют, они по некоторым моментам, во всяком случае, еще не дотягивают до Союзного государства. И нам еще придется думать о том, какую конфигурацию на будущее мы должны заложить в другие интеграционные механизмы», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что укрепление безопасности и повышение благосостояния граждан остаются центральной темой Союзного государства.

Кроме того, президенты РФ и Беларуси назначили Григория РАПОТУ новым государственным секретарем Союзного государства. Предидущий госсекретарь Павел БОРОДИН освобожден от должности в связи с истечением срока пребывания на этом посту.

В ходе заседания Д.МЕДВЕДЕВ и А.ЛУКАШЕНКО рассмотрели различные аспекты внешнеполитического, военно-технического и торгово-экономического сотрудничества двух стран, в том числе взаимодействие в области атомной энергетики. Обсуждался также бюджет Союзного государства на 2012 год и Концепция социального развития на 2011-2015 годы.