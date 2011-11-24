СМИ публикует хронологию встречи Кузьмина, Немыри и Власенко с евродепутатами

18:23, 24 ноября 2011
Политика
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Документ якобы предоставил источник в МИД

Информация о содержании разговора заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина и представителей «БЮТ-Батькивщины» с депутатами Европарламента, проходившей в Брюсселе за закрытыми дверьми, просочилась в СМИ.

Так, сайт Цензорразместил электронную копию записанной хронологии встречи, которую якобы предоставил источник в МИД.

Основываясь на информации источника и приведенном документе, "Цензор" пишет: "Если рассказ первого заместителя Генерального прокурора Рената Кузьмина о «газовом деле» и других уголовных делах, возбужденных против экс-премьера, европарламентарии выслушали подчеркнуто заинтересовано, то его оппонентов участникам встречи пришлось одергивать.

Инициатор встречи депутат Европарламента Ханнес Свобода напомнил соратникам Тимошенко, что те практически злоупотребляют приглашением своих коллег".

 

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