Кузьмина в Европарламенте слушали за закрытыми дверями

Ряд депутатов Европарламента заслушали взгляды Генеральной прокуратуры Украины и оппозиции относительно уголовных дел против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, встреча состоялась вечером 21 ноября, а ее организатором выступил заместитель председателя группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ханнес СВОБОДА (Австрия).

“Это была хорошая встреча, мы узнали позицию Генеральной прокуратуры, мы пригласили также оппозицию коротко представить эти дела”, - сказал журналистам после встречи Х.СВОБОДА.

Генеральную прокуратуру представлял первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН, оппозицию – заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ и защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

“Была открытая дискуссия относительно событий, происходящих в Украине. Речь шла об уголовных делах в отношении экс-премьера ТИМОШЕНКО, дела, которые расследуются, и дела, которые уже находятся в суде”, - отметил Р.КУЗЬМИН.

Х.СВОБОДА заметил, что эта встреча стала лишь началом диалога. “Мы пригласили господина Микаэля ЛИНГБО. Это датский адвокат, он очень критично оценивает этот процесс (против Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН), и мы проведем дискуссию с ним”, - заявил европарламентарий.

По его словам, такая встреча с датским правозащитником, членом Датского Хельсинского комитета по правам человека может состояться еще до конца этого года.

В ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями, депутаты сначала заслушали информацию Р.КУЗЬМИНА, а затем пригласили представителей украинской оппозиции выступить со своими заявлениями.

Как сообщил журналистам Г.НЕМЫРЯ, на встречу пришли преимущественно помощники депутатов Европарламента.

«Было всего 5 депутатов. Трое из них покинули зал после первых 15 минут презентации. Остались двое: один депутат от “зеленых” и господин СВОБОДА», - сказал заместитель председателя партии “Батькивщина”.

“Я сказал несколько вещей относительно так называемого расследования против ТИМОШЕНКО, которое не является расследованием уголовным, а политическим”, - сказал в свою очередь С.ВЛАСЕНКО.

“Я подчеркнул, что все новые дела, которые были начаты против ТИМОШЕНКО, не являются новыми, они были открыты в 2001 и 2003 годах, все они были закрыты в 2004 и 2005 годах, все обвинения были оценены судами, все решения судов показали, что она не виновна и не делала ничего, что могло бы называться уголовной деятельностью”, - заявил С.ВЛАСЕНКО.