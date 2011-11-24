Генсекретарь ЕврАзЭС: Участие Януковича в заседании не подтверждено

Приглашение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ принять участие в 32-м заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве, отправлено, но его участие не подтверждено.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сегодня в Москве генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир МАНСУРОВ.

«Мы на каждое заседания его (В.ЯНУКОВИЧА) приглашаем, он возглавляет страну, которая является наблюдателем ЕврАзЭС. В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ всегда участвуют, когда у них есть возможность и желания», - сказал Т.МАНСУРОВ.

Отвечая на уточняющий вопрос, подтверждено ли участие В.ЯНУКОВИЧА 19 декабря, он подчеркнул, что «это вопрос лично к нему (В.ЯНУКОВИЧУ)».

«Спросите их (украинскую сторону), решение об участии может быть принято и за один день и даже в день заседания. Мы готовы на любой вариант», - подчеркнул Т.МАНСУРОВ.

При этом он отметил, что если руководство Украины примет решение участвовать в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, для этого нужно будет поработать.

«Даже если захочешь и сегодня заявишь об этом, это не значит, что завтра примут. Есть определенные критерии и соответствующие документы», - сказал он.

Т.МАНСУРОВ подчеркнул, что это дело правительства Украины.

«Когда три страны будут успешно работать и люди получат очень много преимуществ, тогда народ Украины должен спросить свое правительство, почему мы не можем это иметь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, В.ЯНУКОВИЧ на вопрос журналистов, поедет ли он в Москву 19 декабря, заявил, что он будет находиться там, где это будет необходимо.

«Знаете, есть такой вопрос: догадайтесь с одного раза или с двух. Я вам скажу с одного раза. Интриги, которые разводят политики, мы к ним уже привыкли, и для меня это не невидаль. Я никому не давал никакой информации, где я буду 19 числа. Буду там, где мне необходимо быть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он заметил, что Европейский Союз для Украины имеет важное значение.

Ранее, 23 ноября, ряд СМИ со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщили, что В.ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, которое состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС агентству УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в заседании в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют информации о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина - ЕС.