Мороз обещает в лепешку разбиться, только бы выборов не было

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ сделает все возможное, чтобы досрочные выборы в Верховную Раду не состоялись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме А.МОРОЗА к гражданам Украины, распространенном на XIII съезде Соцпартии.

«Я еще раз заявляю: выборы не решают никакой проблемы. Это авантюра, которая дорого может стоить государству и людям», - отметил А.МОРОЗ, добавив, что выборы не являются борьбой против политической коррупции, а наоборот свидетельствуют о борьбе института Президента против Конституции, гарантом соблюдения которой В.ЮЩЕНКО должен был бы быть.

«Социалисты будут делать все, чтобы незаконные выборы не состоялись. Если же наших усилий будет недостаточно, примем участие в выборах самостоятельно, и, уверен, выиграем их», - убежден А.МОРОЗ.

По его мнению, под предлогом выборов Президент может навязать обществу референдум, касающийся новой редакции Конституции, “приманкой” для которого станет предложение ликвидировать неприкосновенность народных депутатов.

А.МОРОЗ убежден, что новая Конституция юридически утвердит в Украине диктаторскую модель власти. «В.ЮЩЕНКО (а со временем кто угодно) - единоличный хозяин в Украине! До такого не додумался Л.КУЧМА», - подчеркнул А.МОРОЗ.