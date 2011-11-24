В донецкой мэрии говорят, что вообще не слышали о визите двух министров

В пресс-службах Донецкой облгосадминистрации и Донецкого городского совета не комментируют визит в Донецк министров иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО и Швеции Карла БИЛЬДТА.

Начальник управления информационной политики и по вопросам прессы ОГА Римма ФИЛЬ сказала корреспонденту УНИАН, что не располагает официальной информацией о визите министров. «Нет, официальной информации по этому поводу у нас нет», - отметила она.

Начальник управления информации Донецкого горсовета Максим РОВИНСКИЙ подтвердил, что никакой официальной информации по этому поводу сообщить не может. «Я вообще от Вас слышу, что министры приехали в Донецк», - сказал он.

В то же время стало известно, что вечером 23 ноября Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ присутствовали в президентской ложе стадиона «Донбасс Арена» во время футбольного матча «Шахтер» - «Порту» вместе с президентом ФК «Шахтер» Ринатом АХМЕТОВЫМ, председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ, вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Неофициальные источники подтверждают, что министры находились в Донецке по личному приглашению Р.АХМЕТОВА. О чем высокие гости говорили с Р.АХМЕТОВЫМ и Б.КОЛЕСНИКОВЫМ, источники не сообщили.