Азаров успокоил, что подготовка соглашения о ЗСТ СНГ идет без задержек

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что подготовка соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ к ратификации проходит без задержек во всех странах, подписавших документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, на брифинге в Астане, находясь с официальным визитом в Казахстане.

«Во всех странах идет процесс внутригосударственных процедур по подготовке к ратификации. Нигде нет никаких задержек в этом процессе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что вопрос ратификации соглашения обсуждал сегодня с президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и премьер-министром Каримом МАСИМОВЫМ. Украинский премьер отметил, что получил заверения от руководства страны, что никаких проблем с ратификацией не будет и она будет произведена после избрания нового состава парламента.

«И президент Казахстана, и премьер-министр меня заверили, что никаких абсолютно проблем с ратификацией они не видят. И как только новый парламент будет сформирован, этот процесс будет завершен. Я думаю, что это состоится во второй половине января – это наиболее реально», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.