Кириленко хочет знать, где будет Янукович 19 декабря

Народный депутат (фракция НУ-НС), лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО требует от власти подтвердить или опровергнуть информацию о визите Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «За Украину!».

«Мы хотим получить четкие ответы, поскольку именно на 19 декабря запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где намечено парафирование Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

«Однако, 19 декабря может стать днем реанимации СССР, и если в этот день ЯНУКОВИЧ выберет ЕврАзЭС вместо ЕС, путь Украины в Европу будет окончательно остановлен в угоду Кремлю», – считает лидер партии «За Украину!».

Как сообщал УНИАН, некоторые СМИ со ссылкой на источник в секретариате Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) сообщили, что В. ЯНУКОВИЧ примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, который состоится 19 декабря в Москве.

В ЕврАзЭС УНИАН заявили, что не распространяли информацию об участии Президента Украины в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества 19 декабря в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не располагают информацией о визите В.ЯНУКОВИЧА в Москву 19 декабря.

19 декабря в Киеве должен состояться саммит Украина-ЕС.