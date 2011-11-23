Янукович проведал Митрополита Владимира в больнице

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с Днем рождения Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.

Как сообщает пресс-служба главы государства, свои поздравления В.ЯНУКОВИЧ передал во время посещения Его Блаженства в больнице.

Как сообщал УНИАН, в поздравлении Митрополиту Президент Украины отметил, что «Украинская Православная Церковь во главе с Вами направляет свою деятельность на служение Господу и нашему народу. И в этом вижу Вашу личную заслугу».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что всегда с большой теплотой вспоминает встречи с Митрополитом ВЛАДИМИРОМ, его мудрость, непревзойденный талант собеседника и пастыря.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал Митрополиту ВЛАДИМИРУ скорейшего выздоровления, здоровья и Божьей милости на долгие годы жизни.