"Батькивщина" собрала подписи за отставку Януковича

24 тысячи жителей Закарпатской области поставили подписи под обращением за отставку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Закарпатской областной организации партии «ВО «Батькивщина», депутат Закарпатского облсовета Антон ЛИВРИНЦ.

По его словам, на Закарпатье продолжается сбор подписей за отставку В.ЯНУКОВИЧА и проведение президентских выборов. «Также собираем подписи за роспуск Верховной Рады, в которой сформированное большинство занимается лишь обслуживанием прихотей правящей верхушки, не заботясь о людях», - добавил А.ЛИВРИНЦ.