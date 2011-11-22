Кличко заявляет, что стремится остановить тиранию

Через семь лет после Помаранчевой революции европейские ориентиры Украины опять проходят испытание. Об этом пишет в колонке для британского издания The Times лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО.

Как пишет В.КЛИЧКО, семь лет назад он принимал участие в Помаранчевой революции, а сегодня стремится остановить установление тирании в стране.

«Основная часть избирателей сегодня разочарована государственной политикой, и ни большинство, которое есть при власти, ни демократическая оппозиция не имеют их поддержки, – отмечает В.КЛИЧКО. – Однако, несмотря на неопределенность в стране, украинцев объединяет перспектива европейской интеграции. Для украинцев европейский выбор – это не только выбор союзника. В первую очередь, это выбор модели развития страны в будущем».

По словам лидера «УДАРа», между Украиной и Евросоюзом сегодня продолжаются переговоры по Соглашения об ассоциации и расширенной зоне свободной торговли. «Подписание этого Соглашения в следующем месяце будет важным достижением в двусторонних отношениях Украины и ЕС. Для Европы мы открываем рынок с 48 миллионами потребителей, чья покупательная способность растет ежегодно. Для нас это возможность навсегда уйти от идеологического наследия бывшего Советского Союза и стать на путь демократического развития», – пишет В.КЛИЧКО.

В то же время политик отмечает: трудно говорить о поддержке демократии и соблюдении прав человека, когда власть заключает за решетку представителей оппозиции, разгоняет мирные демонстрации и собрания или запрещает их через суды. «Когда репортерам говорят, какие вопросы следует задавать чиновникам и какие ответы могут быть опубликованы, трудно согласиться с тем, что в Украине есть свобода слова. Когда судебные решения можно купить – не может быть и речи о верховенстве права. Все это свидетельствует об авторитарных тенденциях теперешней власти. История показала, что сегодня власть предержащие должны изменить подходы или будут отстранены от власти», – отмечает В.КЛИЧКО.

По его словам, «чтобы изменить такое положение вещей, я принял участие в создании «Украинского демократического альянса за реформы» – политической партии, которая объединяет сторонников европейских демократических ценностей и тех, кто ставит интересы страны выше своих собственных. Мы получили более 400 мест в местных советах на выборах 2010 года».

По словам В.КЛИЧКО, он видит свою миссию в Украине в том, чтобы объединить людей его поколения и показать, что «преданность демократическим ценностям и конкурентным правилам игры, какие мы отстаивали на протяжении Помаранчевой революции, являются сильнее, чем жадность к деньгам, которая господствует в украинских властных структурах сегодня».