Турчинов, Яценюк, Стецькив и Соболев выступили с совместным заявлением

Политические партии «Батьківщина», «Фронт Змін», «Народная самооборона» и «Реформы и порядок» обращаются к оппозиционным силам по поводу совместных действий на выборах в Верховную Раду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

«Об этом столько говорилось, что наступило время, наконец, действовать сообща. Наши партии уже начали системную работу для защиты волеизъявления украинцев. Это включает жесткий контроль над избирательным процессом, недопущение фальсификаций, согласование кандидатов по мажоритарным округам», - отметили в совместном заявлении Александр ТУРЧИНОВ, Арсений ЯЦЕНЮК, Тарас СТЕЦЬКИВ и Сергей СОБОЛЕВ.

По словам авторов заявления, оппозиционные фракции сделали все, чтобы в принятом Верховной Радой законе о выборах народных депутатов убрать возможности для системных фальсификаций, которые власть планировала повторить после «обкатки» на местных выборах. «Но ни один – даже идеальный - закон не будет препятствием для попыток власти украсть голоса. И здесь уже задача оппозиции не допустить злоупотреблений, мобилизовать наших сторонников для отстаивания честных выборов», - отмечают руководители оппозиционных партий.

«Батьківщина», «Фронт Змін», «Народная самооборона» и «Реформы и порядок» призывают остальные оппозиционные силы – в частности, партии, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре, - активно участвовать в выработке и реализации общей стратегии и тактики действий оппозиции.

«С этой минуты предлагаем всем оппозиционерам отказаться от противостояния, от внутренних дрязг – потому что это только играет на руку власти. Нужно, наконец, перевернуть страницу «где два украинца – там три гетмана» и сосредоточиться на борьбе с режимом ЯНУКОВИЧА, который ведет страну к катастрофе. Каждый выпад одного оппозиционера против другого – это поднос снарядов власти, которая злорадствует от внутренней борьбы ее противников. И это деморализация наших сторонников, которые ожидают от оппозиции совместных действий, а не поливания грязью», - говорится в заявлении.

По словам его авторов, оппозиция может и должна консолидировать патриотических и ответственных политиков. «Много миллионов украинцев ожидают от оппозиции сплоченности, а не раздробленности, надеются на умение находить общий язык, а не эгоистичную демонстрацию амбиций», - отмечается в документе.

«Парламентские выборы должны стать первым этапом на пути освобождения Украины от этой власти. Только совместными усилиями оппозиция сможет победить, дать стране шанс на демократическое развитие, а политическим узникам – свободу», - отмечают «Батьківщина», «Фронт Змін», «Народная самооборона» и ПРП.