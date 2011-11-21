В КГГА - о годовщине революции: если кто-то хочет - пусть празднует

19:30, 21 ноября 2011
Политика
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Говорят, никому не запрещают

В Киевской городской государственной администрации подчеркивают, что никому не запрещают отмечать День Свободы и объясняют ограничения на посещение Майдана Незалежности исключительно неотложностью работ по установлению новогодней елки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала начальник Главного управления культуры и искусств КГГА Светлана ЗОРИНА на пресс-конференции, посвященной организации празднования встречи Нового, 2012 года. Журналисты пытались выяснить, почему работы по установлению елки на Майдане Незалежности начались раньше, чем обычно, и не связано ли это с попыткой не пустить на Майдан людей, которые хотят собраться на празднование Дня Свободы 22 ноября.

“Никаких проблем нет. Есть Майдан напротив... Я действительно не вижу в этом проблемы, потому что никто никому ничего не возражает. Если кто-то хочет - пусть празднует”, - сказала С.ЗОРИНА.

“Зачем мне брать на себя ответственность и начинать ставить елку через две недели, когда записано, что она ставится таким-то образом, в такие-то сроки. Завтра случится какая-то криминальная ситуация, и кто за это будет отвечать? Я не хочу на себя это брать”, - добавила она.

Руководитель управления подчеркнула, что город решил установить новую елку в связи с неотложной потребностью в замене старого каркаса. По словам С.ЗОРИНОЙ, еще в прошлом году специалисты предупредили, что старый каркас новогодней елки уже нельзя использовать, потому что у него закончился срок эксплуатации – 25 лет. С.ЗОРИНА напомнила, что в прошлом году на ремонт каркаса было израсходовано 300 тыс. грн., поэтому уже в январе-феврале этого года чиновники начали искать новые варианты решения проблемы.

С.ЗОРИНА также обратила внимание на то, что распоряжения КГГА о подготовке города к новогодним праздникам начинают готовить в августе, потому что собирается информация со всех районов.

“Честно говоря, готовя это распоряжение в августе, мы никоим образом не могли себе планировать то, что опять что-то будет происходить на Майдане. Потому что нет ситуации того, что это государственный праздник будет происходить именно на Майдане. В Указе Президента этого не записано”, - объяснила она.

С.ЗОРИНА напомнила, что срок установления новой елки – 27 дней. “А если мы ее устанавливаем первый раз, то где-то на 10 дней больше. Честно говоря, на сегодняшний день не хотелось рисковать существующей ситуацией. Поэтому мы привезли елку в Киев раньше. Она здесь уже практически две недели. Работы начались в соответствии с планом, который мы получили в августе”, - заверила руководитель Главного управления культуры и искусства КГГА.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск КГГА о запрещении проведения акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Незалежности.

Сегодня, 21 ноября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что власть столицы предлагает всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке к новогодним и рождественским праздникам, в частности, на Европейской, Бессарабской, Контрактовой и других площадях.

“Безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий – одна из основных задач не только правоохранительных органов, но и городской власти. Поэтому на время монтажа главной новогодней елки страны частично перекрыт Майдан Незалежности и ограничено проведение мирных акций на центральной площади Киева”, - отмечается в сообщении столичной власти.

По данным КГГА, заявки на проведение бессрочных акций на Майдане Незалежности подал ряд политических сил и общественных организаций, в частности, Комитет освобождения политзаключенных, ВОО «Коалиция Участников Помаранчевой Революции» и ВОО «Общевоинский союз Украины». Руководство города пригласило представителей общественных организаций-заявителей на совещание, на котором предложило выбрать какие-либо альтернативные места для проведения соответствующих мероприятий.

Справка УНИАН. День Свободы был утвержден 19 ноября 2005 года указом тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Этот праздник должен отмечаться ежегодно 22 ноября.

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