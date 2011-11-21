Ян Пекло: действия украинской власти уже за пределами рациональной оценки

Директор польско-украинского учредительства PAUCI Ян ПЕКЛО считает маловероятным проведение декабрьского саммита Украина-ЕС в условиях преследования украинских оппозиционеров.

Такое мнение Я.ПЕКЛО высказал корреспонденту УНИАН в Польше.

Он напомнил, что Верховная Рада на прошлой неделе отказалась декриминализировать статью, по которой экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО была приговорена к семи годам лишения свободы.

"Трудно себе представить, чтобы высокопоставленные представители Еврокомиссии и европейские политики решили приехать в Киев (на саммит Украина-ЕС), что другие государства Восточной Европы могли бы воспринять как легитимизацию авторитарного правления ЯНУКОВИЧА", - отметил эксперт.

"Такой шаг был бы поощрением к проведению подобных действий другими лидерами региона и подвергал бы сомнению преданность Евросоюза демократическим ценностям", - сказал Я.ПЕКЛО.

Директор PAUCI отметил, что ЕС "после уроков Беларуси и Северной Африки" не может себе позволить повторить такую ошибку, отметив, что ситуацией может воспользоваться "путинская" Россия, которая все больше становится авторитарной.

Эксперт не исключил, что европейские политики могут предложить Киеву парафировать Соглашение об ассоциации не в торжественной атмосфере на саммите, а на "техническом уровне", что не позволит Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ использовать это событие для улучшения своего имиджа в Украине.

По убеждению Я.ПЕКЛО, Евросоюз должен сделать четкое заявление с критикой авторитарных действий украинской власти, в котором также указать, что реализация положений парафируемого соглашения об ассоциации будет зависеть от того, насколько украинская власть будет выполнять рекомендации международного сообщества по соблюдению демократических стандартов.

"В то же время трудно представить, что Киев захотел бы согласиться на такой вариант, поскольку последние действия украинской власти начинают выходить за пределы какой-либо рациональной оценки", - резюмировал Я.ПЕКЛО.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября глава представительства Евросоюза в Украине Жозе ТЕЙШЕРА отметил, что ЕС не принимал решение об отмене декабрьского саммита с Украиной. Вместе с тем он не исключил, что европейские политики из-за до сих пор нерешенного дела Ю.ТИМОШЕНКО могут отказаться от проведения декабрьского саммита с Украиной, но не уточнил, когда может быть принято окончательное решение и от чего оно будет зависеть.