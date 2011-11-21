ВР доказывают, что она не имеет права на существование в таком составе

Принятием закона о декриминализации экономических преступлений народные депутаты хотят оградить себя же от ответственности за свои деяния, поэтому парламент должен быть распущен, а статьи возвращены в Уголовный кодекс.

Об этом в комментарии УНИАН заявил главный координатор гражданской кампании «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, принятие закона о декриминализации лишний раз подтвердило, что народные депутаты преследуют исключительно свои корыстные интересы. «Теперь контрабандисты могут, особо не стесняясь, не доплачивать миллиарды долларов в бюджет, торговцы – обманывать покупателей, а финансовые мошенники – «кидать» поставщиков и кредиторов, фиктивно банкротя предприятия», – сказал общественный деятель.

«По такой логике, следующим шагом этой Верховной Рады должно быть решение о том, что все положения Уголовного кодекса не распространяются на нынешних и бывших депутатов, чиновников и всех богатых людей. Это будет логическим завершением их деятельности по освобождению себя от любой ответственности перед обществом», – добавил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Руководитель «Форума» подчеркнул, что закон принят в своекорыстных интересах депутатов, которые постоянно нарушают закон, в частности, совершают экономические преступления.

«Государству наносится ущерб на миллионы, на миллиарды долларов, а ответственность за это – смехотворный штраф. Понятно, что теперь каждый барыга посчитает, что выгоднее нарушать закон, а потом откупиться, ведь серьёзной ответственности больше не будет», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он акцентировал, что никакие штрафы не покроют сумму ущерба от экономических преступлений. «За кражу мобильного телефона или кошелька со 100 гривнами человек может попасть за решетку на 3–5 лет. А за кражу миллиардов не наступает никакой ответственности. За посягательство на собственность коммерсантов грозит тюрьма, а за то, что эти же коммерсанты воруют у народа миллиарды – не будет ничего. Верховная Рада ещё раз показала, как она стремится поставить себя выше любых законов и оградиться от простых украинцев», – сказал общественный деятель.

Таким образом, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ настаивает, что в таком составе Верховная Рада не имеет права на существование. «Не зря народ требует немедленного роспуска и выборов, парламент должен уйти, весь. Люди с подобными идеями об освобождении от уголовной ответственности экономических преступников там появляться не должны», – уверен он.

Что касается статей, которые были декриминализованы, их, по мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, нужно вернуть в Уголовный кодекс в изначальном виде. «Новая власть должна обязательно вернуть уголовную ответственность за тяжкие экономические преступления. Они намного страшнее, чем многие другие, поскольку экономические преступники лишают настоящего и будущего десятки миллионов граждан», – подчеркнул общественный активист.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2011 года Верховная Рада Украины приняла внесённый Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ закон относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности.

За принятие закона проголосовали 268 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале: 189 – от Партии регионов, 0 – от «БЮТ-Батькивщина», 5 – от НУ–НС , 21 – от КПУ, 20 – от Народной партии, 20 – от группы «Реформы ради будущего» и 13 внефракционных депутатов.

Этот закон отменяет уголовную ответственность за некоторые деяния в сфере хозяйственной деятельности и заменяет её административной – в виде штрафов. В частности, речь идёт о преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

Ст. 201 «Контрабанда» (относительно контрабанды товаров);

Ст. 202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг»;

Ст. 203 «Занятие запрещёнными видами хозяйственной деятельности»;

Ст. 207 «Уклонение от возврата выручки в иностранной валюте»;

Ст. 208 «Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов»;

Ст. 214 «Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней»;

Ст. 215 «Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов»;

Ст. 217 «Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма»;

Ст. 218 «Фиктивное банкротство»;

Ст. 220 «Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности»;

Ст. 221 «Незаконные действия при банкротстве»;

Ст. 223 «Размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска»;

Ст. 225 «Обман покупателей и заказчиков»;

Ст. 226 «Фальсификация средств измерения»;

Ст. 228 «Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям»;

Ст. 234 «Незаконные действия относительно приватизационных бумаг»;

Ст. 235 «Нарушение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования».