Бригинец подозревает, что искусственная елка - подарок данайцев?

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, хотя и назвал установку искусственной елки в столице прогрессивным и хорошим шагом, но в то же время и раскритиковал ее.

Как сообщает пресс-служба депутата, А.БРИГИНЕЦ считает такой подход города хорошим примером киевлянам для использования в своих жилищах искусственных елок, а не настоящих, но, по его мнению, Киеву не нужна увеличенная до гигантских размеров квартирная елка. Депутат предлагает устанавливать на Майдане специально разработанную новогоднюю конструкцию, которая будет напоминать елку, как это уже делается во многих европейских городах. Она в свою очередь будет и более легкой, и более оригинальной, и более безопасной.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что главная киевская новогодняя елка оказалась неожиданным подарком от публично неназванного мецената, которая поступила в столицу в 300 коробках без документов. Главное управление культуры, которое занимается хранением и установкой новогоднего символа столицы, на всякий случай не выбрасывает старую конструкцию.

«Каждый раз, когда самому богатому городу Украины – Киеву - что-то дарят, у меня возникает вопрос: «В чем подвох и чем город будет рассчитываться за такие подарки: землей, собственностью или продажными тендерами?», - удивляется депутат.

По словам А.БРИГИНЦА, новая елка не будет стоить городу дешевле настоящей, поскольку для нее понадобятся другие игрушки, иллюминация, техника. Кроме того, два комплекта электричества на случай порчи или поломки во время установки елки, а также специалисты по сбору новой конструкции, которых в Киеве нет, и охрана. Разобранную елку нужно хранить на специальном складе, который должен отвечать требованиям влажности, необходимым для хранения искусственной мишуры.

Кроме того депутат обратил внимание на вес новой елки – почти 50 тонн, тогда как старая, настоящая, весила 7 тонн.

«Есть опасение, что такой тяжелый объект может быть опасным из-за расположенного под ним метро. Эксперты заверили, что все риски будут учтены. Но, припоминаю, как когда-то эксперты КГГА объявили скандальное строительство возле метро «Театральная» высокоопасным, а после того как это здание подарили городу, они сказали, что сооружение удовлетворяет нормам. Возможно, и в этот раз скажут, что ель безопасна, потому что она подарена?», - сказал А.БРИГИНЕЦ.