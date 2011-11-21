Королевская думает, что Майдан должен переместиться

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает отметить День свободы под Лукьяновским СИЗО, где находится под стражей лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства заявила во время заседания медиа-клуба для региональных журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «22 ноября Украина отмечает День свободы. В 2004 году все мы искренне боролись за то, чтобы жить в свободной стране. За прошедшие семь лет страна изменилась до неузнаваемости: власть всеми силами пытается поставить наши принципы под сомнение».

По ее убеждению, Майдан – символ борьбы украинцев за свободу. «Когда один из лидеров Майдана находится за решеткой, мы не можем оставаться в стороне. Те, кому небезразлично, в какой стране мы живем, в какой стране будут жить наши дети, должны прийти и поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Украина станет свободной только тогда, когда последний политический узник выйдет на свободу».

Она также обратилась к соратникам Ю.ТИМОШЕНКО по Майдану. «До тех пор, пока лидер украинской оппозиции находится под арестом, миссия Майдана не завершена. Каждый, кто разделяет идеалы свободы, должен прийти 22 ноября к 10.00 под Лукьяновское СИЗО и продемонстрировать свою готовность бороться за свои убеждения», – отметила политик.

«Сегодня Майдан – площадь у Лукьяновского СИЗО, где сидит Ю.ТИМОШЕНКО. Именно поэтому в День свободы те, для кого он имеет значение, соберутся там», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.