Королевская думает, что Майдан должен переместиться
На День Свободы
Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает отметить День свободы под Лукьяновским СИЗО, где находится под стражей лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства заявила во время заседания медиа-клуба для региональных журналистов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «22 ноября Украина отмечает День свободы. В 2004 году все мы искренне боролись за то, чтобы жить в свободной стране. За прошедшие семь лет страна изменилась до неузнаваемости: власть всеми силами пытается поставить наши принципы под сомнение».
По ее убеждению, Майдан – символ борьбы украинцев за свободу. «Когда один из лидеров Майдана находится за решеткой, мы не можем оставаться в стороне. Те, кому небезразлично, в какой стране мы живем, в какой стране будут жить наши дети, должны прийти и поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Украина станет свободной только тогда, когда последний политический узник выйдет на свободу».
Она также обратилась к соратникам Ю.ТИМОШЕНКО по Майдану. «До тех пор, пока лидер украинской оппозиции находится под арестом, миссия Майдана не завершена. Каждый, кто разделяет идеалы свободы, должен прийти 22 ноября к 10.00 под Лукьяновское СИЗО и продемонстрировать свою готовность бороться за свои убеждения», – отметила политик.
«Сегодня Майдан – площадь у Лукьяновского СИЗО, где сидит Ю.ТИМОШЕНКО. Именно поэтому в День свободы те, для кого он имеет значение, соберутся там», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.