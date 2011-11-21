Эксперт: Новый закон о выборах – это «тушкофабрика»

Представители оппозиции вряд ли голосовали за новый закон о выборах из-за дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. Об этом в комментарии изданию Український тиждень заявил политолог Сергей Таран.

«Имею большие сомнения, что причиной принятия нового закона стала Тимошенко. Это абсолютно разные вещи, не связанные между собой. Тем более, довольно много представителей из тех политических сил от оппозиции, которые голосовали за данный закон, не имеют отношения к Тимошенко, а кое-кто даже и не хочет, чтобы она выходила из тюрьмы и создавала им конкуренцию», – заявил Таран.

«Украинские политики законсервировали систему так, чтобы фактически не дать возможности прийти другим людям и политическим силам, поскольку он (закон о выборах) стимулирует политическую безответственность – во время выборов политики говорят одно, а затем в парламенте меняют свою позицию. Этот новый закон – это такая «тушкофабрика». Сам процесс его формирования – яркое свидетельство этой «тушковой» позиции», – прибавил он.

По словам эксперта, у оппозиции есть единственный шанс реабилитироваться после такого голосования – согласовать кандидатуры в мажоритарных округах.

«Это будет очень тяжелый и болезненный процесс, потому что оппозиция тяжело умеет договариваться. Но если она это сделает, то это будет очень серьезный моральный стимул для избирателей. Если не будет единого кандидата, а будут ссоры внутри оппозиции, то это негативно повлияет на явку избирателей, а также покажет, что лидеры, которые называют себя оппозицией, в действительности мало на что способны. Нужно понимать, что новый закон о выборах предполагает то, что власть может выиграть выборы и по мажоритарным округам, где у нее меньше поддержки. Она будет продуцировать ту ситуацию, при которой выиграл выборы мэра Киева Черновецкий», – заметил политолог.

В то же время, по мнению Тарана, Европа сдержанно отреагирует на принятие избирательного закона.

«Я думаю, что Европа отреагирует на это сдержанно, как и Венецианская комиссия. Все-таки за избирательный закон проголосовала и власть, и оппозиция, то есть якобы это выглядит как консенсус, хотя до консенсуса там далеко», – отметил он.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах народных депутатов. За это решение проголосовали 366 народных избранников. Так, выборы состоятся по смешанной системе, без участия блоков. При этом проходной барьер увеличен с 3% до 5%.

Народный депутат от фракции НУНС Анатолий Гриценко считает голосование Верховной Рады за закон о выборах «не консенсусом, а скорее заговором – между Банковой и вождями оппозиции в Раде».

«Наша Украина» заявила, что принятие закона о выборах минимизирует шансы для проведения честных выборов в стране и является реализацией сценария на сохранение нынешнего режима Партии регионов.

Лидер «Фронта изменений» Арсений Яценюк назвал принятие закона о выборах в Раду победой оппозиции.