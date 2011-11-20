Активисты Майдана просят Президента Литвы перенести свой визит в Украину

Оргкомитет по отмечанию дня Свободы в Украине обратился с открытым письмом к Президенту Литвы Дальше ГРИБАУСКАЙТЕ с просьбой перенести свой визит в нашу страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оргкомитета, это мотивируется тем, суд города Киева запретил 22 ноября отмечать День Свободы, аргументируя свое решение, в частности, и тем, что украинцы, которые соберутся в этот день на Майдане Независимости, могут создать опасность для пребывания в Киеве Президента Литвы.

Этот праздник украинцы по традиции отмечают на центральной площади Киева, отмечается в обращении.

«Но окружной административный суд города Киева запретил отмечать эту знаковую для украинцев дату, аргументируя свое решение, в частности, и тем, что украинцы, которые соберутся в этот день на Майдане, могут создать опасность для Вашего пребывания в Киеве», - отмечается в письме на имя Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.

«Уважаемая госпожа Грибаускайте! Вы являетесь Президентом демократического государства. Вы представляете литовский народ, которому хватило мудрости и последовательности сделать и защитить свой европейский выбор», - говорится в документе.

«А действующая власть Украины пытается использовать Ваше имя и Вашу страну нечестным, шулерским способом - как прикрытие для подавления демократии и ограничения гражданских свобод в Украине. Не допустите этого!», - призывают авторы обращения.

Они призывают президента Литвы перенести официальный визит в Украину с 22 ноября на более поздний срок – «с тем, чтобы украинская власть не могла препятствовать реализации права граждан на мирные собрания и протесты, прикрываясь Вашим именем и флагом Вашего государства».

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева в пятницу удовлетворил иск КГГА о запрещении проведения акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Независимости.

Среди прочего, суд взял к сведению обращение Управления государственной охраны, в котором необходимость запрещения акций обосновывается приездом в Киев Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.